С учётом количества жалоб на форумах поддержки, неполадки несут массовый характер.

Пользователи iPhone 16e массово сообщают о прерывистом звуке при потоковой передаче аудио на Bluetooth-колонки. Проблема обсуждается на форумах поддержки Apple и в социальных сетях. В настоящий момент точный масштаб проблемы не установлен.. Некоторые пользователи отмечают, что обновление до iOS 18.3.2 не устраняет проблему, несмотря на недавний выпуск обновления.

В настоящее время Apple тестирует iOS 18.4, которая находится на стадии третьей бета-версии. Однако, пока нет никаких признаков того, что обновление включает исправление ошибки Bluetooth, влияющей на iPhone 16e. В апреле ожидается релиз iOS 18.4, который, как предполагается, будет включать множество улучшений и устранений дефектов. Вероятно, Apple включит патч в будущие бета-версии, если это ещё не было сделано.

Пользователи сообщают о проблеме, когда iPhone 16e одновременно соединяется с несколькими Bluetooth-устройствами. Есть основания полагать, что Apple уже осведомлена об этом, так как пользователи напрямую сообщали о проблеме, но сроки выпуска исправления пока не определены. Apple обычно оперативно реагирует на возникающие неполадки. Однако, стоит отметить, что в последних версиях iOS наблюдается всё больше проблем со стабильностью и некоторыми функциями. В конце 2024 года компания активно решала проблему с быстрым разрядом аккумулятора. Позже начали возникать проблемы с запуском приложения камеры.