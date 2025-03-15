По словам аналитиков, из-за более дорогих комплектующих для консоли, её цена также возрастёт в сравнении с предшественницей

Nintendo пока не подтвердила цену Nintendo Switch 2 и не предоставила существенной информации о консоли, за исключением дизайна. Однако, 4 апреля состоится официальная трансляция Nintendo Direct, посвященная исключительно Nintendo Switch 2. Вероятно, именно в ходе этого мероприятия будут раскрыты такие детали, как цена, характеристики, дата выхода и список игр на старте.

Вероятнее всего, Nintendo Switch 2 будет иметь более высокую стоимость по сравнению с оригинальной моделью. Первоначальные предположения указывали на цену в 399 долларов, однако, новые прогнозы экспертов допускают, что конечная стоимость может оказаться ещё выше.

Согласно информации от Bloomberg, аналитик Toyo Securities Хидеки Ясуда допускает цену в 499 долларов на новую консоль. По его словам, если стоимость чипа Nvidia для первой Switch составляла около 80 долларов, то для Switch 2 она может вырасти до 130-150 долларов. Ясуда считает, что Nintendo вполне может установить цену в 499 долларов. В случае, если Switch 2 будет стоить 499 долларов, её цена сравняется со стоимостью PlayStation 5 на старте продаж. Однако, возможно, цена будет между отметками в 399 и 499 долларов. Хироши Ямашина из Macquarie Capital предполагает, что стоимость консоли составит от 399 до 449 долларов.

В февральском заявлении президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, подчеркнул, что цена Switch 2 будет тщательно обдумана с учётом ожиданий потребителей. Вряд ли покупатели будут готовы платить 499 долларов или больше, поэтому вполне вероятно, что финальная стоимость окажется существенно ниже.

Относительно даты выхода Nintendo Switch 2 циркулируют различные слухи. Одни источники указывают на июнь как возможный месяц релиза, другие – на апрель.