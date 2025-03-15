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Zelikman
Разработчики Skyblivion заявили, что несмотря на выход ремейка TES 4 проект будет доведён до конца
В геймерском сообществе опасаются, что Bethesda начнёт кампанию против фанатской версии.

Недавно появилась информация о скором окончании разработки и релизе ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion. По слухам, анонс может произойти уже в ближайшем будущем, а релиз самой игры должен произойти в апреле.

Игровое сообщество разделилось на два лагеря: одни рады выходу официальной обновлённой игры, другие выражают опасения касательно будущего Skyblivion — фанатского ремейка. С выпуском перезапуска Bethesda, некоторые опасаются, что компания предпримет меры против неофициального проекта, хотя сами разработчики Skyblivion не разделяют этих тревог.

Вопрос был поднят в сообществе модов Skyrim на Reddit, где многие с нетерпением ждут выхода Skyblivion. Пользователи выражают опасение, что официальный ремейк может снизить интерес к Skyblivion. Некоторые считают, что последствия могут быть гораздо серьёзнее и Bethesda начнёт всячески препятствовать запуску по сути конкурентного проекта.

Команда Skyblivion, кажется, не разделяет эти опасения и сохраняет спокойствие. В заявлении, опубликованном в Discord, один из разработчиков подчеркнул, что вероятность закрытия проекта их не беспокоит. Более того, они утверждают, что поддерживают связь с Bethesda, что позволяет предположить: студия предупредит моддеров, если возникнут юридические препятствия для дальнейшей разработки. Таким образом, команда уверена в поддержке со стороны Bethesda и отсутствии юридических рисков для проекта.

#видеоигры #bethesda #the elder scrolls #oblivion #skyblivion
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