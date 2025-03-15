В ведомстве заявили, что качество работы большинства операторов оставляет желать лучшего

По имеющейся информации, данная инициатива была запущена в конце минувшего года и заняла несколько месяцев. Результаты проверки были признаны ведомством неудовлетворительными. В Российском союзе автостраховщиков подчеркнули, что подобная всеобъемлющая инспекция операторов ТО проведена в России впервые.

Недавно появилась информация о возможном введении в России обязательного технического осмотра перед продажей подержанных автомобилей, подразумевающего диагностику и, при необходимости, ремонт перед сменой собственника.

Представители Генпрокуратуры сообщили, что качество услуг техосмотра, предоставляемых населению и бизнесу, оставляет желать лучшего, несмотря на усилия властей. В числе выявленных нарушений отмечены недостатки в организации работы, включая злоупотребления и затягивание сроков со стороны операторов, а также пробелы в нормативно-правовой базе.

Отраслевые эксперты, комментируя ситуацию в прессе, выразили мнение, что выводы ведомства недостаточно строги, учитывая масштаб проблем в сфере технического осмотра. При этом, большинство претензий, высказанных Генпрокуратурой, были названы формальными.

В ряде субъектов страны были обнаружены случаи выдачи диагностических карт без необходимого оборудования или при отсутствии сертификатов о поверке приборов. По оценке Генеральной прокуратуры, выявленные недостатки в совокупности отрицательно влияют на качество предоставляемых услуг. Однако, пока не сообщается, планируются ли какие-либо действия со стороны прокуратуры.



