Новые устройства обладают микросхемами памяти собственной разработки BiCS8 QLC с ёмкостью в 256 ГБ.

Kioxia представила линейку LC9, новейший твердотельный накопитель корпоративного класса, нацеленный на обеспечение максимальной ёмкости хранения. Используя микросхемы памяти BiCS8 QLC объёмом 256 ГБ, устройство достигает ёмкости в 122,88 ТБ.

При этом Kioxia LC9 выполнен в традиционном 2,5-дюймовом форм-факторе, но точные параметры пока не разглашаются. Этот SSD-накопитель оснащён двухпортовым интерфейсом PCIe 5.0, но Kioxia пока не раскрывает данные о его производительности.

QLC-микросхемы, разработанные Kioxia, устанавливают новый стандарт плотности для 3D NAND флэш-памяти – 256 ГБ на один чип. Kioxia заявляет, что LC9 – первый SSD, использующий эту технологию. Однако, Phison и Silicon Motion ранее демонстрировали варианты SSD-устройств с аналогичной ёмкостью 122 ТБ. Вопрос о том, какой SSD первым поступит в продажу, остаётся открытым. Kioxia, как производитель собственной памяти, может иметь преимущество.

Устройство позиционируется как разработанное специально для генеративных приложений искусственного интеллекта. Информация о доступности Kioxia LC9 с объёмом памяти 122,88 ТБ пока не представлена. Ожидается, что накопитель будет демонстрироваться на различных отраслевых форумах и других мероприятиях.