Цена новинки пока не озвучена, но старт продаж планируется в ближайшие месяцы.

Автопроизводитель Haval запустил производство новой модели на своём тульском заводе. Ею стал кроссовер H7, о котором в компании заявляли ранее. Для выпуска автомобиля предприятие было оснащено новой автоматизированной производственной линией. Ценовой диапазон локализованной и адаптированной версии H7 пока не разглашается. Однако в Haval озвучили, что продажи могут стартовать уже этой весной.

В рамках адаптации H7 к российским условиям эксплуатации, Haval отмечает установку более мощного аккумулятора, увеличенный до 4,5 литра бачок омывателя. Автомобиль также получил усиленную защиту от коррозии и перевод интерфейса мультимедийной системы на русский язык, включая функцию голосового управления. Новая модель получила ряд усовершенствований, в том числе регулируемые по высоте ремни безопасности для передних пассажиров, газовые упоры капота и предустановленный комплект для буксировки.

Автомобили, произведённые в Тульской области, будут проходить детальную проверку на каждом этапе производственного процесса, а перед отправкой на склад – испытания на специальном полигоне завода. Первые экземпляры серийной модели уже выпущены. На российском рынке Haval H7 длиной 4,7 метра будет доступен с двухлитровым двигателем мощностью 192 лошадиные силы, работающим в паре с семиступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

В прошлом месяце появилась информация о начале локализованного производства кроссовера Haval M6. По неофициальным данным, на калужском заводе «ПСМА Рус» уже стартовала сборка, но официального подтверждения от компании не поступало.