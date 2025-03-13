Ведение дополнительных налогов на импортируемые металлы спровоцирует рост цен на внутреннем рынке США.

Президент Соединённых Штатов, Дональд Трамп, инициировал введение тарифов в размере 25% на импорт стали и алюминия в страну. По данным Nikkei, это решение коснётся торгового оборота, оцениваемого примерно в 150 миллиардов долларов, и окажет существенное влияние на финансовое здоровье американской автомобильной промышленности. Если компании не смогут компенсировать возросшие затраты за счёт потребителей, их операционная прибыль может снизиться на 4%.

Аналитические прогнозы базируются на предположении о росте цен на сталь и алюминий в США на 10%. Наиболее ощутимые последствия ожидают крупные корпорации, такие как Ford и General Motors, которые, по имеющимся сведениям, в основном используют металл, поставляемый из Канады. Менее значительными могут быть убытки Toyota и Subaru, частично импортирующих сталь из Японии. В свою очередь, японские власти выразили настоятельную необходимость отмены этих пошлин для поставок из Японии, утверждая, что данный импорт не представляет угрозы для национальной безопасности США.

Согласно другим прогнозам, введение новых пошлин спровоцирует более существенный скачок цен на металлы. Ожидается, что стоимость стали увеличится на 16% относительно среднего показателя 2024 года, а алюминий может подорожать в два раза. Приблизительно 20% стали, используемой в американской промышленности, импортируется. Главным поставщиком выступает Канада, за ней следуют Бразилия и страны Евросоюза. Правительства Канады и ЕС уже сообщили о намерении принять ответные меры в случае введения тарифов.