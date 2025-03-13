По словам представителей объединения, нынешняя ставка центрального банка не позволяет бизнесу функционировать должным образом

Объединение «Российские автодилеры» (ОРАД) обратилось к правительству с обращением о помощи автодилерскому бизнесу. Как сообщают источники, ссылаясь на текст обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину и заместителю министра торговли Роману Чекушову, ОРАД просит, в частности, организовать специальную программу льготного кредитования для дилерских компаний.

Главное пожелание дилеров – обеспечить доступ к кредитам по ставке не выше 10%. Текущая ключевая ставка Центрального банка составляет 21%. Благодаря льготным займам автодилеры надеются увеличить свои оборотные средства, поскольку не могут позволить себе брать кредиты по существующим ставкам. Помимо этого, дилеры призывают к разработке пакета мер для стабилизации ситуации на автомобильном рынке.

С начала текущего года в России наблюдается тенденция к уменьшению объёмов реализации новых машин. Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года снижение может составить до 50%. В случае усугубления кризисной ситуации, вероятны закрытия дилерских центров, что приведёт к потере рабочих мест для большого числа граждан. Кроме того, падение продаж негативно сказывается на перспективах реализации проектов по переносу производственных мощностей в Россию.

Согласно данным Минпромторга, в феврале текущего года зафиксировано сокращение продаж легковых автомобилей на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% относительно января. Аналитики «Автостата» подчёркивают, что подобное снижение февральских показателей относительно январских наблюдается впервые с 2015 года.