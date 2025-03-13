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Zelikman
Asus планирует повысить цены на все свои товары в связи с переносом заводов из Китая
В компании считают, что часть дополнительных расходов придётся переложить на клиентов

Несмотря на заблаговременные меры Asus по адаптации к вероятным изменениям в геополитической ситуации и тарифах, компания сообщила о возможном росте цен в текущем году. Это связано с расширением производственных мощностей за пределами Китая.

Как отметил один из руководителей Asus на встрече с инвесторами и аналитиками, компания стремится минимизировать дополнительные издержки. Однако, по мере дальнейшей реорганизации производственных линий, может возникнуть необходимость частичной компенсации этих затрат за счёт потребителей.

«В данный момент ряд компаний уже пересматривают свои ценники, чтобы компенсировать возросшие издержки. Asus же приложит максимум усилий, чтобы минимизировать воздействие этих перемен на потребителей. Наша цель — оставаться наиболее привлекательным вариантом, сочетающим в себе высокое качество и доступную стоимость», — заявили в компании.

В преддверии новых американских пошлин, производители компьютеров и комплектующих перемещают свои производственные мощности за пределы Китая. Такие гиганты, как Dell и HP, давно диверсифицируют производство и обладают налаженными логистическими цепочками, что позволяет им смягчить эффект от тарифов. Другие производители также активно переносят свои заводы. Однако, этот процесс требует времени, что неизбежно влечёт за собой уплату некоторых пошлин. К тому же, создание новых производственных мощностей – дорогостоящее мероприятие, которое влияет на прибыльность компаний и отражается на стоимости товаров.

Первостепенная задача Asus – свести к минимуму воздействие новых тарифов на потребителей. Компания планирует компенсировать внутренние издержки путем адаптации производственных планов и логистики, включая перенос производственных мощностей в другие регионы. Asus допускает, что в случае значительного увеличения или сохранения текущего уровня тарифов, часть затрат будет частично переложена на покупателей в необходимом объёме.

#технологии #asus #комплектующие #пошлины
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