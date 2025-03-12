Устройство получит 13,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3,4K и 16 ГБ оперативной памяти

Планшетная линейка OnePlus может сбивать с толку из-за различий в названиях в зависимости от региона. Например, OnePlus Pad 2 для международного рынка известен в Китае как OnePlus Pad Pro. Кроме того, существует модель OnePlus Pad, выпущенная в декабре прошлого года, которая не связана с одноимённым устройством, появившимся в начале 2023 года.

В сеть просочились сведения о новом планшете, предположительно OnePlus Pad 2 Pro. Неясно, станет ли он прямым наследником OnePlus Pad 2, продаваемого за пределами Китая, и какое название он получит в конечном итоге. По данным Digital Chat Station в Weibo, OnePlus Pad 2 Pro получит 13,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3,4K. Ожидается, что он будет работать на базе Snapdragon 8 Elite, того же чипсета, что и в OnePlus 13, что делает его флагманским устройством. Согласно утечкам, OnePlus Pad 2 Pro получит 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ высокоскоростной памяти UFS 4.0. Учитывая отсутствие слота MicroSD в предыдущей модели, расширение памяти маловероятно. Сообщается, что планшет будет оснащён основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 8 Мп.

OnePlus планирует установить аккумулятор ёмкостью более 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт или 80 Вт. Ожидается, что устройство будет работать на ColorOS 15 на базе Android 15, а глобальная версия, вероятно, получит OxygenOS 15. Учитывая флагманский уровень, можно ожидать поддержку стилуса и дополнительной клавиатуры для повышения продуктивности.

Дата анонса пока неизвестна, но, по данным источника, это один из двух планшетов на базе Snapdragon 8 Elite, чей выход запланирован на первую половину года.