При нарушении нового законодательства будут накладываться крупные финансовые штрафы

Испания планирует в числе первых в Евросоюзе усилить Закон об искусственном интеллекте, одобренный приблизительно год назад. Предлагаемый закон предполагает значительные финансовые взыскания для организаций, не обеспечивающих надлежащую маркировку контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Данный законодательный акт может стать примером для других государств-членов ЕС.

В основе испанского законопроекта лежат нормы европейского законодательства в сфере ИИ, предусматривающие жёсткие требования к прозрачности систем искусственного интеллекта, отнесённых к категории высокорисковых. Введённые правила, в частности, призваны пресечь распространение так называемых дипфейков. Компании, не соблюдающие требования по маркировке, будут подвергаться существенным штрафам.

Законопроект, ожидающий одобрения Палаты общин, определяет подобные проступки как значительные нарушения, предусматривая штрафные санкции до 35 миллионов евро или до 7% от общемирового годового дохода компании. Контроль за соблюдением норм возлагается на новый орган регулирования ИИ – AESIA. Тем не менее, существующие надзорные инстанции сохраняют свою ответственность за нарушения в сферах защиты персональных данных, борьбы с преступностью и избирательного процесса.

Документ также устанавливает уголовную ответственность за определённые виды деятельности, включая применение подсознательных аудио и видеосигналов, воздействующих на людей без их осознанного восприятия, с целью предотвращения манипулирования целевыми группами. Более того, законодательная инициатива направлена на предотвращение дискриминации людей на основе биометрической информации, обработанной искусственным интеллектом, или лишения их прав на основании этих данных.