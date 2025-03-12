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Zelikman
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
Разработчики раскрыли полный список системных требований для различных настроек графики

Компания inZOI Studio представила детальные системные требования и рекомендуемые конфигурации для ожидаемого симулятора жизни на ПК. Базовые требования соответствуют современным стандартам, однако, для максимальных графических настроек потребуется высокопроизводительная система.

Для режима выставления предельных параметров рекомендуется процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, выпущенный недавно и получивший признание как лучший выбор для геймеров по соотношению цены и качества. также пользователям необходимо будет иметь видеокарту уровня Nvidia RTX 4080, 32 ГБ оперативной памяти и 75 ГБ встроенного хранилища. Разработчики объясняют высокие требования тем, что inZOI использует движок Epic Unreal Engine 5, обеспечивающий не только превосходную графику, но и продвинутое реалистичное моделирование.

Для удобства пользователей, разработчики добавили восемь готовых профилей настроек, позволяющих быстро подобрать оптимальное сочетание визуальных эффектов и производительности, учитывая возможности конкретной конфигурации ПК. Эти профили гарантируют активацию технологий NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution 3 и Intel XeSS, а также трассировки лучей. Информация о генерации кадров отсутствует.

Для запуска игры на минимальных настроек пользователям нужно иметь в системе процессор Intel i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600. В качестве графического процессора стоит подготовить Nvidia RTX 2060, либо AMD Radeon RX 5600 XT. Здесь уже можно ограничиться 12 ГБ оперативной памяти.

Стоит напомнить, что релиз inZOI в формате раннего доступа состоится 28 марта. В перспективе создатели планируют внедрить автоматизированную систему, которая будет регулировать параметры игры, опираясь на возможности компьютера пользователя. Оптимизация под различные конфигурации ПК также входит в их планы. Кроме того, в игре появятся и другие привлекательные возможности, например, официальная поддержка модификаций и компаньоны с искусственным интеллектом Smart ZOI, функционирующие на основе технологии Nvidia ACE.

#amd #nvidia #гейминг #видеоигры #rtx 4080 #ryzen 7 9800x3d
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