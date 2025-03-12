Это должно позволить раскрыть весь потенциал процессоров A19 Pro

Согласно информации, обнаруженной на Weibo, пользователь Apple может интегрировать испарительную камеру в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Примечательно, что в сообщении не было указано на появление подобной технологии в более доступных iPhone 17 и iPhone 17 Air. Это позволяет предположить, что в будущем Apple может предпринять попытку более четко отделить свои «Pro» модели, лишив базовые версии некоторых улучшений.

В дополнение к этому, в утечке упоминается, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут оснащены чипом A19 Pro. Ожидается, что этот новый процессор от Apple будет изготовлен с использованием 3-нм техпроцесса TSMC третьего поколения, известного как N3P. Это должно обеспечить улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением, хотя и не кардинальное, исходя из представленных данных. Использование 3-нм техпроцесса N3P от TSMC позволит добиться примерно 10-процентной экономии энергии и 5-процентного прироста в производительности.

Указанные улучшения не столь значительны, особенно учитывая вероятные трудности с отводом тепла у A19 Pro при его работе в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что внедрение испарительной камеры охлаждения позволит процессору нового поколения функционировать на более высоких мощностях, гарантируя стабильный уровень производительности. Разумеется, пока неясно, сможет ли Apple реализовать это решение.