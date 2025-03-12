В игре будет множество разрушаемых объектов, а также появятся новые механики, которых ранее не было в серии.

В преддверии выхода новой части Battlefield в сеть просочились кадры игрового процесса, демонстрирующие свежие механики, ставшие доступными в период закрытого тестирования. Electronic Arts активно работает над созданием совершенно новой игры, стремясь реабилитироваться после неоднозначного приёма Battlefield 2042, которая разочаровала многих поклонников в момент релиза в 2021 году.

Несмотря на усилия разработчиков из DICE по улучшению игры, EA прекратила её поддержку, выпустив финальный сезон Turning Point в прошлом году. Подтверждено, что следующая часть вернётся к современному сеттингу, напоминая фанатам о таких успешных проектах, как Battlefield 3 и 4.

Первая волна закрытых игровых тестов Battlefield Labs, организованная EA, началась на прошлой неделе. Невзирая на подписанные соглашения о конфиденциальности, утечки по следующей части Battlefield заполонили сеть, указывая на нарушение договорённостей участниками. Electronic Arts, судя по всему, не сильно обеспокоена этими утечками, так как они вызвали большой интерес и положительный отклик у поклонников Battlefield, которым увиденное явно понравилось.

По мере появления новых утечек, фанаты обнаруживают ряд интересных механик. Например, пользователи выразили восторг от разрушаемости, показанной в одном из роликов, где здание эффектно рушится, напоминая Battlefield 4. В X (ранее Twitter)* также опубликовали клипы, демонстрирующие новые функции, такие как перетаскивание раненых товарищей в безопасное место и отбрасывание персонажа назад при попадании снайперской пули в грудь.

Часть фанатского сообщества сомневается в частом использовании возможности буксировки раненых сослуживцев, учитывая изначальную немногочисленность медиков, активно лечащих и воскрешающих товарищей. Однако, для любителей роли медика это выглядит как грамотный способ более безопасного воскрешения, особенно при отсутствии дымовой завесы. Стоит отметить, что анимация отбрасывания после выстрела снайпера может срабатывать, даже если пуля не смертельна.



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