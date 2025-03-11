Оверклокер из Китая, известный как Мике, сумел достичь новых рекордов по разгону, использовав модель GALAX Hall of Fame XOC GeForce RTX 5090D. Последняя примечательна наличием двух разъёмов питания 12V-2x6. На сегодняшний день это первая модель, получившая подобное решение.
По имеющимся сведениям, GALAX GeForce RTX 5090D HOF оснащена 36 фазами VRM, включая по 4 для VRAM и MSVDD. В теории, использование двух 16-контактных разъёмов 12V-2x6 может обеспечить мощность до 1200 Вт. GALAX традиционно демонстрирует заинтересованность в мероприятиях, посвящённых оверклокингу. Мощнейшая версия была разработана специалистами из OC Lab и существенно отличается от серийных моделей GALAX HOF, предназначенных для обычных покупателей. Оверклокеры добились впечатляющего результата в 17 169 баллов в 3DMark Speed Way, разогнав графический процессор до частоты 3277 МГц и установив новый мировой рекорд.
Примечательно, что греческая команда оверклокеров «OGS» также преуспела в установлении рекордов, используя GALAX HOF XOC GeForce RTX 5090D. Им удалось набрать 59 072 балла в тесте 3DMark Fire Strike Extreme и 25 040 баллов в Unigine Superposition — 8K Optimized.
Однако, GALAX HOF OC Lab GeForce RTX 5090D, вероятно, не поступит в розничную продажу из-за необходимости экспертного контроля при работе на экстремальных частотах.