Данная модель отличается от всех других вариантов Rtx 5090 наличием двух разъёмов питания, обеспечивающих в теории потребление в районе 1200 Вт.

Оверклокер из Китая, известный как Мике, сумел достичь новых рекордов по разгону, использовав модель GALAX Hall of Fame XOC GeForce RTX 5090D. Последняя примечательна наличием двух разъёмов питания 12V-2x6. На сегодняшний день это первая модель, получившая подобное решение.

По имеющимся сведениям, GALAX GeForce RTX 5090D HOF оснащена 36 фазами VRM, включая по 4 для VRAM и MSVDD. В теории, использование двух 16-контактных разъёмов 12V-2x6 может обеспечить мощность до 1200 Вт. GALAX традиционно демонстрирует заинтересованность в мероприятиях, посвящённых оверклокингу. Мощнейшая версия была разработана специалистами из OC Lab и существенно отличается от серийных моделей GALAX HOF, предназначенных для обычных покупателей. Оверклокеры добились впечатляющего результата в 17 169 баллов в 3DMark Speed Way, разогнав графический процессор до частоты 3277 МГц и установив новый мировой рекорд.

Примечательно, что греческая команда оверклокеров «OGS» также преуспела в установлении рекордов, используя GALAX HOF XOC GeForce RTX 5090D. Им удалось набрать 59 072 балла в тесте 3DMark Fire Strike Extreme и 25 040 баллов в Unigine Superposition — 8K Optimized.

Однако, GALAX HOF OC Lab GeForce RTX 5090D, вероятно, не поступит в розничную продажу из-за необходимости экспертного контроля при работе на экстремальных частотах.