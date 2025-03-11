Индонезийский оверклокер продемонстрировал потенциал новой видеокарты от AMD в разгоне и андервольтинге

Radeon RX 9070 демонстрирует сравнимую эффективность с флагманской RX 9070 XT при оптимизации энергопотребления. Оверклокер Альва Джонатан сумел снизить напряжение на ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend, достигнув при этом достойной производительности и значительного уменьшения энергопотребления.

В стандартной конфигурации RX 9070 выдаёт 54 кадра в секунду в Cyberpunk 2077. С помощью настроек в AMD Adrenalin, энтузиаст уменьшил потребляемую мощность на 30%. В результате напряжение графического процессора снизилось до 770-780 мВ, а тактовая частота GPU упала ниже 2,2 ГГц. Уменьшение напряжения на 50 мВ приводит к увеличению частоты GPU примерно на 100 МГц, сохраняя напряжение на уровне 740-750 мВ. Дальнейшее снижение на 50 мВ позволяет частоте превысить 2,4 ГГц. Энтузиаст отметил стабильность при снижении напряжения на 50-100 мВ, но подчеркнул, что более значительные изменения могут вызвать нестабильность в работе.

Тестирование в Cyberpunk 2077 после понижения напряжения выявило снижение производительности до 50 FPS, что примерно на 9% ниже показателей при стандартных настройках. Однако, это привело к улучшению энергоэффективности на 30%. Даже при сниженном энергопотреблении, линейка RX 9070 демонстрирует впечатляющую производительность. При потреблении всего 170 Вт, RX 9070 не показала существенной разницы в производительности по сравнению со стандартными значениями.

В эксперименте стоит обратить внимание на способность графического процессора стабильно разгоняться до частот свыше 2,7 ГГц при незначительном увеличении энергопотребления всего на 10%. Более того, при снижении напряжения на 50 мВ, частота превышает 2,8 ГГц, что является впечатляющим результатом. При дальнейшем уменьшении напряжения на 50 мВ, тактовая частота поднялась до 2,95 ГГц, что более чем на 250 МГц выше заявленной частоты разгона. Это позволяет видеокарте достигать 60 кадров в секунду, что на 11% превышает стандартные показатели. Это всего на 5% меньше, чем у старшей версии RX 9070 XT.



