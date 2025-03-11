Это касается устройств с чипами Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2

По данным Digital Chat Station, будущие Android-флагманы наконец получат функцию eSIM. Однако, пока неизвестно, какие именно устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen 2 получат поддержку. Отмечается, что в Китае эта технология пока не пользуется популярностью, что может вынудить производителей создавать две версии одного и того же смартфона. Apple уже давно практикует данную функцию в своих устройствах.

В отношении Android-устройств, это станет первым случаем внедрения eSIM. По словам источника, это станет доступно благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 2. Вероятно, китайские производители станут пионерами в освоении этой технологии. OnePlus, Xiaomi, Vivo и другие подобные фирмы, как правило, внедряют новые технологии быстрее, чем, скажем, Samsung. Поэтому нет ничего удивительного в том, что китайские техногиганты и другие представят флагманы с eSIM. Главный вопрос – смогут ли их собственные поставщики компонентов оперативно осуществить этот переход.

Также стоит учитывать совместимость с сетями. Традиционная SIM-карта обеспечивает наиболее широкий спектр сетевой поддержки, и eSIM ещё предстоит догнать её в этом плане. Однако, благодаря интеграции чипа SIM-карты непосредственно в телефон, eSIM занимает значительно меньше места, чем nano SIM, что позволяет производителям сверхтонких смартфонов использовать освободившееся пространство для других целей.