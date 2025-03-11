При этом торговое противостояние лишь продолжает набирать обороты. Эксперты опасаются дальнейших потрясений.

С прихода к власти Дональда Трампа американский фондовый рынок потерял 4 трлн долларов. Решение, направленное на защиту внутреннего производства, вызвало волну недовольства среди инвесторов и компаний, которые зависят от международной торговли. Рынок отреагировал резким падением акций крупнейших компаний и ситуация лишь усугубляется.

Акции компании Tesla рухнули на 15% всего за один день. Это одно из самых значительных падений за последние годы. Причиной стали не только общие рыночные тренды, но и опасения инвесторов относительно будущего электромобильной индустрии в условиях новых торговых барьеров. Дональд Трамп, известный своей непредсказуемой риторикой, не остался в стороне от событий. Он назвал падение акций Tesla нападками на Илона Маска и заявил, что лично купит новый электромобиль у компании. Такое заявление можно рассматривать как попытку поддержать Tesla и ее CEO, но оно вряд ли сможет остановить общее падение рынка.

Apple, Nvidia, Google и Meta также просели на 4-5%. Эти компании, которые долгое время были локомотивами роста рынка, теперь сталкиваются с давлением из-за опасений замедления глобальной экономики. Трамп также продолжает настаивать на своей специфической политике, которая, по его мнению, должна укрепить американскую экономику. Однако многие эксперты считают, что такие меры, как введение пошлин, могут привести к обратному эффекту — замедлению экономического роста и усилению инфляции.

Криптовалюты, которые некоторые эксперты считали «убежищем» от традиционных рыночных рисков, рухнули вслед за американским фондовым рынком. Биткоин в моменте торговался ниже 77 000 долларов, Ethereum опустился до 1750 долларов, а Solana — до 112 долларов. Суточный объём ликвидаций на крипторынке приблизился к 1 млрд долларов, что свидетельствует о масштабной распродаже активов. Причиной такой волатильности также стали глобальные экономические и политические события, связанные с политикой США.

Глава BlackRock Ларри Финк, один из самых влиятельных инвесторов в мире, высказал серьёзные опасения относительно будущего экономики США. По его мнению, в ближайшие 6–9 месяцев инфляция продолжит расти. Финк считает, что рынки недооценивают риски инфляции, что может привести к дальнейшей коррекции на фондовом и криптовалютном рынках.