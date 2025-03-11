Искусственный интеллект будет изучать стиль игры пользователей, чтобы впоследствии иметь возможность заменять их во время игровых сессий

Недавний патент показывает, что Sony разрабатывает ИИ на основе машинного обучения для многопользовательских игр. Эта программа собирает данные об игроках и создаёт NPC-компаньонов, имитирующих их стиль игры. Интерес к ИИ растёт в игровой индустрии, и Sony стремится использовать сбор данных для расширения возможностей одиночной игры в кооперативном формате.

Sony запатентовала инновационное программное обеспечение, которое может изменить подход к многопользовательским играм, привнося аспект компаньона в обычное программирование ИИ NPC. Впервые представленная в августе 2023 года и обнародованная 6 марта 2025 года, Sony запатентовала генеративного неигрового персонажа. Эта технология использует машинное обучение для создания NPC, воспроизводящих манеру игры реальных пользователей. Патент описывает механизм, где геймеры дают согласие на использование их игровых данных для обучения модели, создающей NPC-компаньона.

Этот NPC может заменять или дополнять реальных игроков. Это может сделать многопользовательские игры более привлекательными для тех, кто предпочитает избегать игры с незнакомцами и хочет играть в команде с имитацией друзей. Хотя это открывает новые перспективы для многопользовательских онлайн-игр, нет уверенности, что Sony планирует завершить разработку и выпустить данное программное обеспечение. Согласно описанию в патентной заявке, создание NPC требует участия как минимум двух игроков, которые предоставляют необходимые данные. Эти данные затем обрабатываются с использованием заранее установленных весовых коэффициентов, чтобы ИИ-персонаж соответствовал манере игры и уровню мастерства предоставивших информацию пользователей.

Эти созданные ИИ-персонажи могут быть использованы для имитации многопользовательской игры в одиночном режиме. Вместо ожидания доступности друзей, игрок сможет наслаждаться кооперативным режимом, используя обученных системой ИИ-напарников.

Когда реальный игрок захочет присоединиться, он сможет заменить ИИ-персонажа или играть вместе с ним и другим игроком, формируя более крупную команду. Пока неясно, будет ли этот или любой другой патент Sony на программное обеспечение для видеоигр реализован для пользователей, но он демонстрирует направления исследований компании в области искусственного интеллекта.