Оно должно позволить улучшить качество выпускаемых чипов с техпроцессом 7 нанометров

Американское правительство уже не первый год стремится сдержать подъём китайской индустрии искусственного интеллекта. Для достижения этой цели были введены торговые барьеры, в особенности затрагивающие критически важное оборудование, необходимое для развития ИИ. Тем не менее, недавние события свидетельствуют о том, что эти ограничения не принесли ожидаемых результатов. Согласно имеющейся информации, компания Huawei, несмотря на многочисленные санкции со стороны Соединённых Штатов, располагает ресурсами для производства около 750 000 передовых чипов, предназначенных для искусственного интеллекта.

Торговые ограничения со стороны США применяются к Huawei уже несколько лет. Первые проблемы для компании возникли в телекоммуникационном секторе. Американское правительство утверждало, что оборудование, производимое фирмой, представляет угрозу для безопасности телекоммуникационной инфраструктуры страны. Также были введены ограничения, препятствующие развитию глобальной технологии 5G.

В партнерстве с SMIC компания Huawei вполне способна достичь значительных успехов. Китайские технологические лидеры тесно сотрудничают уже долгое время, особенно после того, как Huawei столкнулась с ограничениями на приобретение процессоров Snapdragon. Благодаря SMIC, Huawei смогла выпустить новые чипы Kirin для своих смартфонов. Кроме того, заводы SMIC также занимаются производством чипов Ascend AI собственной разработки. Хотя производственные мощности SMIC пока уступают технологиям TSMC и Samsung, их усилия по оптимизации существующего оборудования позволили добиться значительного прогресса.

В настоящее время SMIC ограничена 7-нм технологическим процессом, поскольку не имеет доступа к современному оборудованию, необходимому для перехода к более совершенным технологиям. Поэтому компания вынуждена концентрироваться на улучшении и оптимизации текущих технологических процессов, чтобы достичь максимально возможных результатов.

Согласно новому отчёту Центра стратегических и международных исследований (CSIS), SMIC первоначально испытывала трудности с оптимизацией своего 7-нм техпроцесса из-за санкций. Тем не менее, компании удалось обойти это препятствие, легально закупив американское оборудование для нанесения покрытий и другие инструменты, необходимые для производства чипов.

Отмечается, что этому способствовали два ключевых фактора, позволившие избежать нарушения действующих ограничений. Во-первых, приобретённое оборудование не подпадало под действие ограничений, распространяющихся на весь Китай. Во-вторых, ограничения на оборудование основывались на конечном использовании и конечном потребителе. Источники сообщают, что компании SiEn и Pensun заверили американские фирмы, что оборудование будет использоваться исключительно для производства чипов с технологическим процессом более 14 нм.