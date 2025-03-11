С сайтов компании удаляются все упоминания о многообразии и тому подобном

Следуя новой политической линии администрации в Вашингтоне, Google продолжает вносить коррективы в свою повестку. Компания, как и многие другие, пересмотрела или свернула свои программы DEI после указа, подписанного Дональдом Трампом. Похоже, теперь Google распространяет эти меры на инициативы, связанные с «многообразием» и «меньшинствами» в команде Responsible AI and Human Centered Technology (RAI-HCT).

RAI-HCT занимается исследованием безопасного и справедливого применения искусственного интеллекта. В основе работы команды лежали принципы учёта таких факторов, как многообразие и равенство. Ранее компания использовала термины, такие как «маргинализированные слои населения», «разнообразные» или «недостаточно представленные группы» для описания задач команды, что соответствовало прежней политике DEI.

Google убрала определённые термины из описания группы RAI-HCT на своём сайте, заменив их более общими выражениями. Вместо конкретных упоминаний о «маргинализированных сообществах» или «меньшинствах», теперь используются слова вроде «разнообразный», «многочисленный» и «все».

Предполагается, что это действие – часть более широких изменений в политике Google, которые реализуются уже несколько недель. Компания пересмотрела свои принципы не только в отношении программ DEI, но и в сфере разработки ИИ. В середине февраля руководство компании объяснило сотрудникам необходимость этих изменений. Мелони Паркер, экс-глава отдела разнообразия Google, тогда отметила, что новая стратегия необходима для адаптации к меняющемуся законодательству.

Распоряжение Дональда Трампа фактически направлено на упразднение DEI-инициатив в масштабах всей страны. Учитывая наличие крупных государственных заказов, Google заинтересован в избежании разногласий с администрацией Трампа. Ранее у компании уже возникали противоречия с президентом, который обвинял Google в предвзятом освещении новостей в его адрес, отдавая приоритет негативной информации. В связи с этим, Google необходимо принять меры для урегулирования ситуации.

В качестве первых шагов по сворачиванию DEI-программ, Google отказался от квот при приёме на работу, ориентированных на обеспечение разнообразия.