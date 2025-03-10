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Zelikman
Toyota останавливает три производственные линии из-за взрыва на фабрике Chuo Spring
Приостановлено производство моделей RAV4 и Harrier. Сроки восстановления работы пока не определены

В связи с недавним инцидентом на заводе Chuo Spring, производящем автокомпоненты, Toyota Motor Corporation была вынуждена временно остановить функционирование трёх производственных линий на двух японских заводах. На этих линиях осуществлялась сборка моделей RAV4 и Harrier. По информации от 47News, приостановлена также работа одной линии на заводе Daihatsu.

На фабрике Chuo Spring, расположенной в городе Фудзиока, произошёл взрыв пылеуловителя, повлекший за собой пожар. В результате инцидента частично повреждено одно из зданий предприятия, и несколько работников получили травмы. В связи с инцидентом на предприятии Chuo Spring, поставляющем компоненты подвески для автомобилей Toyota, компания была вынуждена временно приостановить деятельность на двух из семи производственных линий. Даты возобновления их работы пока не определены.

Представители Toyota затрудняются с прогнозами относительно возобновления процесса сборки транспортных средств. Кроме того, не раскрывается информация о потенциальном воздействии данной приостановки на объёмы экспортных поставок модели RAV4. Аналогичная ситуация с остановкой конвейеров Toyota из-за взрыва на заводе Chuo Spring уже происходила в октябре 2023 года. В тот раз перерыв в производстве составил 10 дней.

#автомобили #япония #производство #toyota #заводы
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