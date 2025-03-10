Ценник на минимальную комплектацию автомобиля находится на уровне 3 799 000 рублей.

В России стартовали продажи обновлённого пикапа Poer от Great Wall Motors. Теперь у дилеров доступны три варианта комплектации, включая бензиновую версию, ранее отсутствовавшую в линейке, и дизельный двигатель с увеличенным объёмом и мощностью. Стартовая цена на модернизированный пикап составляет 3 799 000 рублей.

Базовая версия Great Wall Poer оборудована двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 218 лошадок с крутящим моментом 380 Нм, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для этой версии предлагаются комплектации Elite и Premium по цене 3 799 000 и 3 999 000 рублей соответственно.

Дизельная версия доступна только в топовой комплектации Premium по цене 4 099 000 рублей. Она оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 184 лошадиной силы и крутящим моментом 480 Нм, а автоматическая коробка передач имеет девять ступеней. Автомобиль оснащён системой полного привода, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Электронная система управления движением предлагает четыре режима работы.

Производитель подчёркивает наличие оцинкованных металлических панелей и антикоррозийную обработку кузова. Клиренс составляет 232 мм, а на крыше установлены рейлинги, способные выдержать статическую нагрузку до 50 кг. На территории России на Great Wall Poer распространяется гарантия сроком на три года.

В конце февраля стали известны цены на ещё один новый пикап для российского рынка. Бренд Oting представил модель Palasso, позиционируемую как пикап-хардтоп, в стандартной комплектации с жёстким верхом над грузовой платформой. Автомобиль будет предлагаться с безальтернативным бензиновым двигателем мощностью 218 лошадиных сил, а базовая версия Palasso будет оснащена механической коробкой передач. Начальная цена – 3 999 000 рублей.