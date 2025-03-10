Стоимость данных моделей достигла 5000 долларов, даже по этой цене спрос превышает предложение

Хайп вокруг искусственного интеллекта не утихает, а с появлением ИИ-моделей R1 от DeepSeek, наоборот, набирает обороты. Достижения DeepSeek открыли новую главу в области вычислений с использованием ИИ в Китае. Согласно статье The Information, со ссылкой на источники, занимающиеся нелегальной торговлей, спрос на игровые графические процессоры Nvidia, в частности, GeForce RTX 5090, резко возрос из-за ограниченного доступа к специализированным ИИ-чипам.

В отчёте указывается, что представители индустрии находят более целесообразным запускать модели DeepSeek на потребительских видеокартах Nvidia, а не на ускорителях вроде H20, что и привело к ажиотажному спросу. Учитывая наличие урезанных версий, таких как GeForce RTX 5090D, спрос на них настолько высок, что они продаются по завышенным ценам на чёрном рынке. Сообщается, что цена на RTX 5090 достигает 5000 долларов, но даже за эту цену её сложно приобрести.

Потребительские видеокарты Nvidia, особенно серия RTX 5000, пользуются колоссальным спросом. Несмотря на потенциальные ограничения, например, в количестве ROP, эти GPU представляются оптимальным решением как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Прорыв компании DeepSeek в области искусственного интеллекта, в частности, их модель R1, открыл возможности для эффективной работы с потребительскими графическими процессорами. Это подтолкнуло китайские AI-компании к закупке RTX 5090 вместо создания дорогостоящих кластеров ИИ.

Nvidia обладает существенным преимуществом в сфере предоставления вычислительных мощностей для ИИ благодаря своим потребительским видеокартам, отличающимся большим объёмом видеопамяти и улучшенными характеристиками. RTX 5090, в частности, оснащена тензорными ядрами 5-го поколения, обеспечивающими производительность в 3352 TOPS, что делает её выгодной альтернативой специализированным ускорителям ИИ. Именно поэтому спрос на эти видеокарты в Китае чрезвычайно высок, и Nvidia извлекает из этого наибольшую выгоду.