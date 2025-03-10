Также дисплей получит технологию LIPO и сможет предложить более тонкие рамки, в сравнении с актуальными версиями.

Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station, будущие флагманы получат плоские дисплеи с закруглёнными углами. Это значительное изменение по сравнению с текущими моделями, которые имеют экраны с небольшим изгибом. Digital Chat Station также сообщает, что в экранах серии Xiaomi 16 будет использована технология LIPO. Эта передовая технология дисплеев направлена на оптимизацию размещения чипов управления дисплеем, что позволит уменьшить рамки вокруг экрана.

Согласно утечкам, смартфоны Xiaomi 16, использующие технологию LIPO, потенциально предложат увеличенную площадь дисплея за счёт уменьшения рамок. Инсайдеры из Weibo утверждают, что будущие устройства на базе Snapdragon 8 Elite Gen 2 получат металлические корпуса, изготовленные с применением 3D-печати. Это нововведение может положительно сказаться на весе и прочности смартфонов.

Кроме того, Digital Chat Station предполагает, что Xiaomi рассматривает возможность добавления настраиваемой кнопки на корпус, аналогичной кнопке Action в устройствах Apple. Если эта функция будет реализована в серии Xiaomi 16, это может повлечь за собой незначительное сокращение ёмкости аккумулятора. Уменьшение ёмкости может составить примерно 100 мАч от планируемого значения. Тем не менее, по данным Digital Chat Station, все модели Xiaomi 16 сохранят аккумуляторы с ёмкостью не менее 7000 мАч.