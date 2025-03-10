Версия 572.75 должна устранить проблемы с производительностью видеокарт RTX 5080 и RTX 5090 и предотвратить возникновение чёрных экранов

Запуск линейки RTX Blackwell оказался для Nvidia практически самым провальным в истории, как минимум в плане игрового сегмента. Несмотря на недавнее появление видеокарт в продаже, наблюдаются многочисленные трудности, включая ограниченное количество и падение производительности из-за дефицита ROP. В добавок к этому куча сообщений о черных экранах и нестабильности. Разработчики Nvidia активно работают над устранением неполадок. Новый драйвер содержит исправления, направленные на решение двух различных проблем с видеокартами RTX 5000, одна из которых, по всей видимости, является новой.

Версия 572.75 драйвера GeForce Hotfix Display основана на последнем драйвере Game Ready 572.70. [GeForce RTX 5080/5090] При перезагрузке системы видеокарты могут работать не на полную мощность при разгоне [5088034]

[Видеокарты GeForce RTX 50-й серии] видеокарты GeForce RTX 50-й серии выдают сбой с черным экраном [5120886]

Первая проблема затрагивает GeForce RTX 5080 и RTX 5090 и проявляется в том, что разогнанные видеокарты не функционируют на полную мощность после перезагрузки системы. Подтверждений от пользователей, столкнувшихся с этой проблемой, не поступало, что позволяет предположить, что она была обнаружена внутри компании, либо не получила широкой огласки. Утверждается, что ещё одна исправленная неполадка касается проблемы с чёрным экраном, однако, предыдущие попытки Nvidia оказались неэффективными.

Ранее сообщалось, что даже после выпуска нового драйвера от Nvidia , пользователи продолжали сталкиваться с чёрным экраном, особенно в играх с генерацией кадров. Возможно, данное исправление решит эту проблему, но пока это не подтверждено. Пользователям рекомендуется обновить драйвер дисплея до последней версии, содержащей исправление, так как это может устранить проблему чёрного экрана для многих.