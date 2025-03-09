Устройство станет одним из компактных флагманов с диагональю 6,3 дюйма

Недавно появились слухи о том, что внешний вид OnePlus 13T будет напоминать iPhone 16 и что его релиз запланирован на второй квартал. Теперь в сети появилась новая информация о компактном телефоне, раскрывающая детали о нём до его официального выхода.

Согласно данным из Weibo, ожидается, что OnePlus 13T будет анонсирован приблизительно в мае. По прогнозам, эта премиум-модель станет самым доступным устройством на базе Snapdragon 8 Elite в своей категории, что указывает на её более низкую цену по сравнению с другими флагманами с 6,3-дюймовым экраном, такими как Xiaomi 15 и, особенно, грядущий Find X8 Next от OPPO.

Хотя стоимость OnePlus 13T будет весьма привлекательной, в устройстве, безусловно, будут определённые упрощения. Наиболее бросающимся в глаза моментом является двойная основная камера. Пока неясно, какая именно функция будет возложена на второй модуль: телефото или сверхширокоугольная съёмка. Инсайдеры также сообщают, что в 13T останется оптический сканер отпечатков пальцев, уже знакомый по прошлым флагманам OnePlus, в отличие от ультразвукового датчика, который, по слухам, получит OnePlus 13.

В качестве компенсации, OnePlus 13T, как утверждается, предложит аккумулятор самой высокой ёмкости среди конкурентов в своём ценовом сегменте. Предполагается, что ёмкость батареи составит 6000 мАч, что является значительным показателем, особенно учитывая, что даже в более габаритном OnePlus 13 используется аккумулятор аналогичной ёмкости.