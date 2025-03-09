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Zelikman
На фоне антироссийских санкций технологический сектор России продолжает развиваться
Местные крупные компании нанимают всё больше инженеров и программистов, а также повышают заработные платы

Согласно информации от издания «Ведомости», российские компании, специализирующиеся на производстве электроники и компьютерной техники, зафиксировали увеличение численности персонала в среднем на 13% в 2024 году, несмотря на действующие санкции.

Наибольший спрос наблюдался на инженеров, что свидетельствует об успешной адаптации компаний к условиям санкционного давления и разработке альтернативных стратегий для поддержания функционирования российской экономики. Это в стране, на которую в настоящий момент наложено рекордное за последнее десятилетие число санкций. К примеру, компания «Микрон» активно привлекает специалистов в области исследований и разработок, что потенциально может привести к значительным технологическим прорывам.

Наиболее динамичное развитие, согласно аналитическим данным, продемонстрировали Element Group, Aquarius, RDV Technology, Rikor и Graviton. Некоторые из этих организаций расширили свой кадровый состав более чем на 30%. Параллельно с увеличением численности персонала, отмечался существенный подъём уровня оплаты труда специалистов, особенно в научно-исследовательской области. Дефицит кадров в данной сфере заставил компании активно внедрять программы обучения и стажировки для студентов. Прогнозы указывают на продолжение тенденции роста до 2025 года, с планами дальнейшего расширения штата и развития компаний.

В Element Group зарплаты инженеров увеличились на 20%, достигнув 126 000 рублей. В RDV Technology и Rikor зафиксирован рост на 18% и 25% соответственно. В Aquarius заработная плата выросла на 20% в производственном секторе и на 27% в R&D. В Azimut, подразделении Ростеха, средний уровень оплаты труда поднялся на треть. Средний доход инженеров-электронщиков в Московской области вырос до 115 000 рублей, в Санкт-Петербурге до 110 000 рублей, а в Казани до 90 000 рублей.

Однако указанные цифры значительно отличаются от реальных доходов программистов в ведущих российских мегаполисах. Согласно информации, предоставленной SuperJob, зарплаты Java-разработчиков в Москве увеличились на 7%, достигнув 320 000 рублей. В Санкт-Петербурге и Казани наблюдался рост на 8% и 4% соответственно. Теперь там зарплаты доходят до 270 000 и 240 000 рублей.

Журналисты подчеркивают ключевую тенденцию: миграцию IT-специалистов в сферу электроники, в особенности микроэлектроники, где их компетенции востребованы при создании аппаратного обеспечения. Хотя в будущем может возникнуть потребность в разработчиках для поддержки этого оборудования, сейчас этот вопрос, судя по всему, не является приоритетным.

#россия #технологии #санкции #программисты #инженеры
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