Младшая RX 9070 достигает 26 326 баллов. Обе модели обходят RTX 5070, но уступают Ti-версии.

AMD провела серию испытаний своих новых видеокарт в бенчмарках PassMark G3D Mark, охватывающих DirectX 9-12. Radeon RX 9070 продемонстрировала средний результат в 26 326 очков, заняв позицию в рейтинге, сопоставимую с GeForce RTX 3060 Ti, однако, на данный момент опробовано всего три экземпляра. Radeon RX 9070 XT, благодаря увеличенной вычислительной мощности, достигла 27 119 очков на основе 46 протестированных образцов. Этот результат, хотя и не дотягивает до уровня GeForce RTX 5090 и RTX 5080 или даже RTX 5070 Ti, позволил ей обойти GeForce RTX 5070.

Ключевым фактором конкурентоспособности этих карт является их рекомендованная розничная цена. Radeon RX 9070 XT — 599 долларов и RX 9070 — 549 долларов конкурируют с RTX 5070. Несмотря на 12 ГБ GDDR7 и DLSS 4, обеспечивающий 3-4-кратный прирост частоты кадров у RTX 5070, большое количество негативных отзывов о серии RTX 5000 может отпугнуть потенциальных покупателей. В новых видеокартах от AMD установлено 16 ГБ памяти GDDR6. Как показал детальный анализ, серия RX 9000 обеспечивает высокую производительность и поддерживает технологию FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) для улучшения визуального качества.

Сравнение результатов тестирования AMD Radeon RX 9070 XT, RX 9070 и GeForce RTX 5070 на PassMark должно помочь пользователям сделать выбор. RX 9070 XT опережает RTX 5070 всего на 10%, вычислительная мощность графических процессоров AMD по факту выше. Наверняка, лучший вариант – тот, что ближе к рекомендованной розничной цене. У «Зелёного гиганта» сейчас с этим серьёзные проблемы.