Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Крупный немецкий ритейлер получил новую партию видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti
Цены на новинки снизились, если сравнивать со стартом продаж. Однако, всё еще находятся выше РРЦ

Достаточно времени утекло с момента выхода на рынок видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии, особенно моделей RTX 5090 и RTX 5080. Практически все крупные магазины располагают небольшим запасом обеих моделей, многие принимают предварительные заказы на следующие поставки по ценам, значительно превышающим рекомендованные производителем. Найти эти модели непросто, в отличие от видеокарт Radeon RX 9070, которые по-прежнему доступны в достаточном количестве в разных регионах.

Недавно крупный немецкий ритейлер, Mindfactory, получил новую партию RTX 5000. Флагманская модель GeForce RTX 5090 по-прежнему отсутствует в этой поставке, но в ассортимент были добавлены RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

На момент публикации доступность видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti ограничена, но небольшие партии уже поступили в продажу. Их дефицит по-прежнему значителен. Приобретение одной из таких видеокарт можно считать удачей, но переплата в 200-400 долларов всё ещё представляется нецелесообразной.

В частности, на рынке присутствует около восьми вариантов NVIDIA GeForce RTX 5080: пять от MSI, одна от ZOTAC и две от Palit. Большинство из них - разогнанные версии, и их стоимость начинается от 1599 евро за ZOTAC RTX 5080 Gaming AMP Extreme Infinity edition и MSI RTX 5080 Ventus 3X OC edition. Без учета 20% НДС это составляет примерно 1399 долларов США, что на 400 долларов превышает рекомендованную производителем цену базовых моделей.

Верхняя граница цен достигает 1639 евро или 1484 долларов США без НДС, что сопоставимо со стоимостью GeForce RTX 4090 Founders Edition. В текущей ситуации достать новейшую модель видеокарты непросто: найти RTX 5080 уже проблематично, а RTX 5090 почти нереально.

Что касается NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, то на данный момент в магазинах можно найти около пяти вариантов. Самые доступные, такие как Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro OC, начинаются от 1029 евро, что около 931 доллара без учета налогов. Это существенно выше рекомендованной розничной цены в 749 долларов для Founders Edition и базовых моделей. Более продвинутые версии, например, MSI RTX 5070 Ti Inspire 3X Plus OC, достигают 1129 евро, что сопоставимо по цене с RTX 4080 Super.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5080 #rtx 5070 ti
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стал известен график выхода HyperOS 2 и какие модели получат обновление
9
Обновление HyperOS 2.1 стало доступно для пяти моделей Xiaomi и двух Poco
6
Игровой ПК Илона Маска оснащен видеокартой RTX 4060 и ультрашироким монитором Samsung Odyssey G9
5
США успешно испытали новый вращающийся детонационный двигатель для сверхзвуковых ракет
2
Digital Foundry: Производительность FSR 4 уступает FSR 3, однако, качество изображения в разы лучше
11
Пользователи Telegram на Android становятся мишенью для нового эксплойта EvilVideo
+
Рекомендованная розничная цена AMD Radeon RX 9070/XT распространяется только на первые поставки
16
GTA 5 Enhanced взломали, Rockstar выпустила первый патч с исправлениями, но игроки недовольны
2
Появились подробности тестового показа «Супермена» Джеймса Ганна
2
Samsung начала разработку и тестирование Galaxy S26 Ultra
1
Названы 5 телефонов Samsung, которые первыми получили мартовское обновление Android 2025 года
+
В Польше сломались все водородные автобусы города Познань и город перешел на дизель
+
Китайский школьник создал складной смартфон на 3D-принтере
+
Тайваньский ритейлер Momoshop начал продавать RTX 5090 сразу с 40 материнскими платами H610
+
Motor: В Калуге начался перевыпуск кроссоверов Citroen C5 Aircross под брендом Rosva Motors
+
Россия планирует производить дроны-камикадзе в Беларуси
+
В ФРГ использование электромобилей позволило сэкономить 1.4 млрд литров бензина
1
В Китае ученые установили рекорд по длительности хранения света
2
Предстоящий смартфон Vivo Y300 Pro+ получит аккумулятор, ёмкость которого превышает 7300 мАч
+
На рынке смартфонов началась гонка аккумуляторов емкостью 10 000 мАч
6

Популярные статьи

Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 1-я часть
2
Вспоминаю игру "Tomb Raider: Underworld" (субъективное мнение)
2
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
430
GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей
140
Как мне удалось сэкономить на покупке продуктов, применив пять простых правил
24
Тестирование AMD CrossFireX из двух видеокарт Radeon HD 7750 1Gb
41
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Пять загадок аниме Lycoris Recoil, которые озадачили фанатов
7
PlayStation 5 против Xbox series X - принципиальные отличия двух игровых платформ
3
Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
3

Сейчас обсуждают

Дамен Мершед
23:15
Да можно сделать многое. Зарядку 65-90 wt, экран 144 гц, сенсорную герцовку, батарею углеродную большего объема, а s pen не обязательно занимать драгоценное место внутри смартфона
Samsung начала разработку и тестирование Galaxy S26 Ultra
Юрий Филатов
23:15
Это значит что игра не умеет в трассировку на АМД. Думаю в трассировке NV . Зашит. Проверяльщик системы и минимум 2 алгоритма расчета. Один для NV, и для других. Такие зелёные с физиксом уже проделыва...
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Юрий Филатов
23:13
Маркетологи Нвидиа, которым кровь из жопы, но надо спасать 5000 серию.
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Юрий Филатов
23:12
Думаю, что если в героях 3 в 4к разрешении включить трассировку лучей, то та же 5080 выдаст кадров 59....
GeForce RTX 5070 Ti почти в 4 раза превзошла Radeon RX 9070 XT в Indiana Jones and the Great Circle
Cowboy Huggies
23:11
Про целерон была шутка, а вы ведётесь на это как дети.
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
LMK
23:09
в этот раз их AMD на лопатки положила, до этого INTEL обошла. Уже не думал, что будет в системе всё AMD
В апреле NVIDIA планирует выпустить "народные" GeForce RTX 5050 и 5050 Ti
HP User
23:08
Заголовок прочитал как "Крупный немецкий ритейлер получил новую пародию видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti". Совпадение?
Задержки в поставках покупателям Xiaomi SU7 увеличились по сравнению с прошлым годом
HP User
23:04
По ходу все днс магазины одинаковые, выглядит точно как в моем городе
Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070
misha1350
23:01
SSD больше годятся для случайного чтения малых файлов, т.е. для операционных систем, которые весят от силы 50ГБ, но при этом разбитые на кучу маленьких файлов, лежащих не пойми где. Жёсткие диски при ...
WD уходит с рынка SSD и передает производство в руки Sandisk
Амаяк Акопян
22:58
Работает идеально 11ач качаю все обновы которые приходят
Обновление Windows 11 24H2 замедлило новейшие процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем