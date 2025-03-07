Цены на новинки снизились, если сравнивать со стартом продаж. Однако, всё еще находятся выше РРЦ

Достаточно времени утекло с момента выхода на рынок видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии, особенно моделей RTX 5090 и RTX 5080. Практически все крупные магазины располагают небольшим запасом обеих моделей, многие принимают предварительные заказы на следующие поставки по ценам, значительно превышающим рекомендованные производителем. Найти эти модели непросто, в отличие от видеокарт Radeon RX 9070, которые по-прежнему доступны в достаточном количестве в разных регионах.

Недавно крупный немецкий ритейлер, Mindfactory, получил новую партию RTX 5000. Флагманская модель GeForce RTX 5090 по-прежнему отсутствует в этой поставке, но в ассортимент были добавлены RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

На момент публикации доступность видеокарт RTX 5080 и RTX 5070 Ti ограничена, но небольшие партии уже поступили в продажу. Их дефицит по-прежнему значителен. Приобретение одной из таких видеокарт можно считать удачей, но переплата в 200-400 долларов всё ещё представляется нецелесообразной.

В частности, на рынке присутствует около восьми вариантов NVIDIA GeForce RTX 5080: пять от MSI, одна от ZOTAC и две от Palit. Большинство из них - разогнанные версии, и их стоимость начинается от 1599 евро за ZOTAC RTX 5080 Gaming AMP Extreme Infinity edition и MSI RTX 5080 Ventus 3X OC edition. Без учета 20% НДС это составляет примерно 1399 долларов США, что на 400 долларов превышает рекомендованную производителем цену базовых моделей.

Верхняя граница цен достигает 1639 евро или 1484 долларов США без НДС, что сопоставимо со стоимостью GeForce RTX 4090 Founders Edition. В текущей ситуации достать новейшую модель видеокарты непросто: найти RTX 5080 уже проблематично, а RTX 5090 почти нереально.

Что касается NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, то на данный момент в магазинах можно найти около пяти вариантов. Самые доступные, такие как Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro OC, начинаются от 1029 евро, что около 931 доллара без учета налогов. Это существенно выше рекомендованной розничной цены в 749 долларов для Founders Edition и базовых моделей. Более продвинутые версии, например, MSI RTX 5070 Ti Inspire 3X Plus OC, достигают 1129 евро, что сопоставимо по цене с RTX 4080 Super.