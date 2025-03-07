Всего за этот год будет выпущено минимум три планшета с флагманскими характеристиками.

По имеющимся сведениям, компания Xiaomi планирует в скором времени представить свой дебютный планшет с OLED-дисплеем. До этого момента все планшеты производителя оснащались исключительно IPS-экранами. Однако, судя по всему, это изменится, так как стали известны свежие детали о грядущем устройстве.

По информации, полученной из китайских источников, Xiaomi активно работает над новым планшетом, который может быть представлен уже в ближайшие месяцы, не исключено, что и в следующем. Ожидается, что новый планшет Xiaomi будет иметь огромный 14-дюймовый OLED-дисплей, сопоставимый с премиальными устройствами, такими как Galaxy Tab S Ultra от Samsung. Название пока не подтверждено, но в китайской социальной сети Weibo наиболее вероятным вариантом считается Pad 7 Max — логичное продолжение Xiaomi Pad 6 Max 14, представленного в прошлом году.

Помимо Pad 7 Max, Xiaomi, по-видимому, работает над созданием ещё двух планшетов топового сегмента класса. Один из них — флагманская модель с процессором Snapdragon 8 Elite и OLED-экраном, которая может выйти под названиями Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra. Другой представляет собой 8-дюймовый игровой планшет Redmi, в основе которого будет лежать новейший чип MediaTek Dimensity 9400+.