Компания партнёр уже выпустила первый экземпляр внедорожника «Патриот».

Кубинская фирма EISA выпустила свой первый автомобиль, собранный совместно с Ульяновским автозаводом. Как сообщает информационное издание «Известия», первым стал внедорожник «Патриот». Представители УАЗа в разговоре с журналистами подтвердили факт сотрудничества и сообщили о планах запуска полноценной местной сборки автомобилей на Кубе в ближайшем будущем.

В настоящее время кубинские партнёры УАЗа завершают установку линии сборки и проводят окончательную отладку всех систем, включая участок контроля качества продукции. Помимо «Патриота», на этом же заводе планируется наладить сборку модели УАЗ «Пикап».

По данным, предоставленным журналистам в Ульяновске, все необходимые условия для запуска совместного проекта соблюдены, однако, конкретная дата начала производства остаётся неясной. Также пока не разглашается информация о планируемых масштабах сборки автомобилей УАЗ на территории Кубы.

Впервые информация о возможности организации сборочного производства автомобилей Ульяновcкого автомобильного завода за рубежом появилась в конце 2023 года. Тогда упоминалось о переговорах УАЗа с двумя потенциальными партнёрами. В качестве моделей для локализации рассматривались как классические «Буханки», так и коммерческие «Профи».