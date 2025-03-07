Автомобиль получит 170-мощный двигатель, а в длину новинка будет 4,7 метра

Представительство GAC в России обнародовало первые сведения о седане Empow, который откроет для марки сегмент четырёхдверных автомобилей на российском рынке. Empow будет доступен в двух версиях: обычной и спортивной, отличающихся дизайном и техническими параметрами.

Базовая версия Empow, именуемая GS, будет дополнена более динамичной модификацией GL. Этот седан получит более выразительный аэродинамический обвес с изменёнными бамперами, накладками на пороги и 18-дюймовыми дисками. Empow GL также будет оснащён регулируемой выхлопной системой и индивидуальными настройками подвески, рулевого управления и двигателя.

Мощность двигателя для обеих конфигураций составит 170 лошадей. Двигатель будет работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и, согласно официальным данным, сможет разогнать Empow до 100 км/ч за 6,95 секунды.

Имея длину в 4,7 метра, колёсная база этого седана составляет 2736 мм. По размерам грядущая модель немного превосходит Geely Emgrand, но уступает Geely Preface и Chery Arrizo 8. Для этого автомобиля предусмотрено шесть вариантов окраски кузова и три варианта оформления салона: полностью чёрный, в серо-чёрных тонах и бело-голубой.

В максимальной комплектации автомобиля будут доступны двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений и аудиосистема Yamaha с восемью динамиками. Также в конце февраля компания GAC представила еще одну новинку — кроссовер GS4, который расположится между моделями GS3 и GS8. Информация о дате начала продаж и стоимости пока не разглашается.