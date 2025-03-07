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Zelikman
Mercedes-Benz начнёт исполнять бирюзовую подсветку, чтобы обозначить движение в автономном режиме
В компании надеются, что данный цвет станет мировым см стандартом для беспилотных авто

Власти Германии дали Mercedes-Benz разрешение на использование новых, ранее не встречавшихся, цветов в ходовых огнях тестовых автомобилей. Бирюзовая подсветка будет сигнализировать о движении в автономном режиме. Компания надеется, что этот цвет станет общепринятым стандартом для беспилотных транспортных средств.

Испытательные машины оснащены бирюзовыми ходовыми огнями, встроенными в передние и задние фары, а также в указатели поворота на боковых зеркалах. Они будут постоянно гореть, когда Mercedes-Benz использует систему Drive Pilot. Эта подсветка должна информировать других участников дорожного движения о том, что водитель не управляет машиной в данный момент. Кроме того, дорожная полиция сможет определять, имеет ли водитель право не следить за дорогой в конкретной ситуации.

Правительство дало добро автопроизводителю на использование уникальных световых решений, предоставив особое разрешение, отступающее от действующих правил. Представители Mercedes-Benz сообщили, что предложили внести бирюзовый цвет в качестве официально признанного цвета для обозначения беспилотного управления в регулирующие документы Соединённых Штатов и Китая.

Выбор именно этого оттенка обусловлен несколькими факторами. В настоящее время он не используется в других областях дорожного движения, что исключает возможность недоразумений. Бирюзовый оттенок хорошо различим и заметен с большого расстояния. Более того, Mercedes-Benz провела испытания оттенка с участием целевых групп, учитывая физиологические и психологические аспекты, и пришла к выводу о его превосходстве над другими цветами.

Mercedes-Benz уже официально оборудует серийные автомобили в Германии системой Drive Pilot, обеспечивающей автономность 3-го уровня. Осенью прошлого года было объявлено о модернизации комплекса, в частности, была увеличена максимальная скорость работы системы до 95 км/ч.

#автомобили #транспорт #беспилотники #mercedes-benz
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