Трамп: У сторон украинского конфликта нет возможности отказаться от мирных переговоров

Американский лидер прокомментировал предстоящий визит Зеленского в Белый дом для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества. Вопрос возник вскоре после резонансного заявления Кита Келлога, спецпредставителя по украинскому урегулированию, о том, что украинскому президенту не рекомендовалось проявлять неуважение в общении с главой Соединённых Штатов. Келлог также связал приостановку военной поддержки Украины с неуступчивостью Зеленского.

В ответ на вопрос о Зеленском, президент США подчеркнул безальтернативность подписания соглашения украинской стороной, заявив, что «у него нет выбора».

«Полагаю, что и у России сейчас нет возможности выбирать, заключать сделку или нет», — отметил Дональд Трамп.

Согласно имеющейся информации, на следующей неделе, во вторник, в Эр-Рияде запланирована встреча между представителями США и Украины для обсуждения плана установления шестимесячного перемирия. Американская сторона предполагает, что по истечении указанного периода будет заключено окончательное мирное соглашение.

В то же время, официальный представитель Государственного департамента США, Тэмми Брюс, подчеркнула необходимость демонстрации Зеленским искреннего стремления к разрешению текущего конфликта. По словам Брюс, действия Зеленского в минувшую пятницу вызвали недоумение. Президент Трамп выразил своё недовольство по поводу проявленного неуважения.