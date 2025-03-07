Устройство с разрешением 4K и частотой 240 Гц, но может быть использовано в FullHD с частотой до 480 Гц.

Несмотря на анонс цен и доступности трёх новых OLED-мониторов UltraGear в Европе, LG не стала делиться информацией о стоимости и наличии UltraGear 27G850A-B для этого региона. Внезапно, компания открыла предварительные заказы в Нидерландах, где его можно приобрести по цене 899 евро с учётом налогов.

Удивительно, но Paradigit уже предлагает монитор по цене 799 евро, хотя эта стоимость заявлена как рекомендованная розничная цена производителя. UltraGear 27G850A-B поддерживает формат 4K с частотой обновления 240 Гц. Подобно UltraGear OLED 32GS95UE, модель UltraGear 27G850A-B способна повышать частоту обновления до 480 Гц, при этом понижая разрешение до FullHD, что LG именует технологией Dual-Mode.

UltraGear 27G850A-B также характеризуется временем отклика 1 мс GtG, охватом 99% цветового спектра DCI-P3 и максимальной яркостью в 600 нит при просмотре HDR-материалов. Среди прочих особенностей стоит отметить поддержку DisplayPort 2.1, а также технологий AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync и VESA Adaptive Sync. Согласно информации из трёх розничных магазинов, поставки UltraGear 27G850A-B в Нидерланды запланированы на период с 13 по 17 марта. Информация о доступности в других странах еврозоны на данный момент отсутствует.