Стоимость новинки составит 317 долларов за версию без памяти и 427 долларов за топовую конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти

Китайская компания Minisforum анонсировала NAB9 Plus, представляющий собой обновленную версию NAB9. Этот компактный ПК оснащён процессором Intel Core i9-12900HK, аналогичным предшественнику, но с усовершенствованными возможностями подключения.

Главным отличием является наличие порта OCuLink, делающего NAB9 Plus привлекательным вариантом для геймеров, использующих внешние видеокарты. Добавлен порт USB4, что расширяет совместимость с eGPU. В новинке также реализован DisplayPort 1.4, отсутствовавший в базовой модели.

Конфигурация портов в остальном осталась прежней. Пользователям доступны два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, один HDMI 2.1, два USB 2.0 Type-A и два порта Ethernet 2.5 Гбит/с. Беспроводное соединение обеспечивают модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Производитель подчёркивает эффективность системы охлаждения NAB9 Plus, заявляя о её способности поддерживать оптимальную работу процессора даже при пиковых нагрузках. Как и предыдущая версия, обновлённый мини-ПК отличается возможностью апгрейда: удобный доступ к оперативной памяти и накопителю обеспечивается легкосъёмной крышкой. Minisforum NAB9 Plus поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 2280, совместимый с твердотельными накопителями PCIe 4 объёмом до 4 ТБ. Дополнительно, можно установить 2,5-дюймовый накопитель SATA 3.0.

Несмотря на улучшения в NAB9 Plus, цена в Китае осталась прежней. Базовая конфигурация стоит около 317 долларов, а топовая версия с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD – около 427 долларов. Minisforum пока не анонсировала глобальный релиз, но предыдущая модель была доступна за пределами Китая.