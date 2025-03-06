По информации источника, заключенная накануне сделка в США не даёт иммунитета тайваньскому техногиганту.

Как выясняется, недавняя договорённость между TSMC и администрацией Трампа не исключит полностью риск введения пошлин. Согласно информации от WIRED, ссылающегося на анонимные источники, Трамп рассматривает возможность введения нестандартного дополнительного налога на чипы, произведённые на Тайване. Вместо прямого налогообложения импорта чипов, США могут ввести пошлины на товары, в которых они используются. Это может привести к удорожанию всех потребительских устройств с полупроводниками TSMC на 100%, что станет серьёзным ударом для потребительского рынка.

Стоит напомнить, что администрация Трампа заключила соглашение с TSMC, в рамках которого тайваньская компания инвестирует до 165 миллиардов долларов в строительство новых предприятий в Аризоне, а также двух центров передовой упаковки и крупного исследовательского центра. Эта инвестиция является крупнейшей в истории США. О сделке было объявлено в Белом доме в присутствии Трампа и генерального директора TSMC, С.С. Вэй. Трамп подчеркнул решимость США вернуть производство микросхем, не исключая радикальных шагов.

В связи с введением администрацией Трампа пошлин на устройства с тайваньскими чипами, цены на технологические товары могут удвоиться. Это логично, так как США импортируют готовую продукцию с чипами TSMC, а не сами полупроводники. Для потребителей это плохая новость, способная дестабилизировать технологические рынки.

Пока ситуация неясна, но TSMC наверняка столкнётся с трудностями из-за новых требований администрации Трампа. Учитывая уже действующие тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая, вполне возможно их распространение на Тайвань.