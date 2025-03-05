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Zelikman
Suzuki зарегистрировала на территории России новый бренд Suzutech
Однако, пока нет точной информации, в каком направлении будет использоваться новая марка

В публичной базе данных Федерального института промышленной собственности была обнаружена запись о регистрации товарного знака Suzutech. Согласно поданной заявке, владельцем прав на этот бренд является «Сузуки Мотор Рус», российское представительство Suzuki. Срок действия патента истекает в январе 2034 года.

Область применения товарного знака, согласно регистрации, весьма обширна. «Сузуки Мотор Рус» получает возможность реализовывать под маркой Suzutech не только автомобили различных видов, коммерческий транспорт и запасные части к ним, но и, к примеру, химическую продукцию, в том числе для бытового использования, косметические средства, ингредиенты для пищевой и перерабатывающей отраслей и даже авианесущие корабли.

Намерения, стоящие за регистрацией новой торговой марки, остаются неясными. В Японии, например, действует фирма с аналогичным названием, специализирующаяся на прецизионном производстве компонентов, в частности, для автоиндустрии. Однако, сам факт регистрации нового торгового знака говорит о том, что японская компания уже имеет некоторые планы о проявлении активности на территории Российской Федерации.

В последние месяцы всё больше корпораций, приостановивших или сокративших свою деятельность в России, рассматривают пути возвращения на российском рынке своих позиций.

#россия #автомобили #рынок #suzuki #suzutech
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