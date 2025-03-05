По словам представителей компании, в настоящий момент главной задачей является доминирование на отечественном рынке

Впервые автомобильное подразделение технологической корпорации Xiaomi поделилось намерениями относительно экспортных операций. По словам президента компании, Уильяма Лу, реализация электромобилей за рубежом стартует до 2027 года. Информация об этом появилась на портале CarNewsChina.

Данное заявление прозвучало на Mobile World Congress в Испании, где «прокачанный» электроседан Xiaomi SU7 Ultra дебютировал за пределами китайского рынка. Уже в текущем месяце компания планирует провести анализ европейских рынков для оценки потенциальных возможностей.

По словам Лу, первостепенная цель Xiaomi на данный момент – укрепление лидирующих позиций на внутреннем рынке. Успешное доминирование в Китае является ключевым фактором для дальнейшего расширения на международной арене. Конкретные планы и список стран для экспортной экспансии пока не определены, поскольку эта идея находится на стадии разработки.

В настоящее время модельный ряд электрических автомобилей Xiaomi представлен двумя моделями: седаном Xiaomi и кроссовером YU7. Также ранее была представлена топовая версия SU7 под названием Ultra. Компания заявила, что всего за пару часов получила заказы, покрывающие годовой объём производства этой модели. Значительный всплеск интереса обусловлен существенным снижением начальной стоимости, с 815 000 до 530 000 юаней.