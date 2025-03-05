Однако не сообщается, какое количество геймеров купило игру, так как это число входят и пользователи Game Pass

Не так давно компания GSC Game World объявила о том, что в STALKER 2: Heart of Chornobyl поиграло свыше шести миллионов геймеров. Разработчик отметил, что такой размах сложно себе представить, и выразил огромную благодарность игровому сообществу.

Разумеется, это не означает, что все шесть миллионов пользователей купили игру. Важно учитывать, что STALKER 2: Heart of Chornobyl была доступна в сервисе Game Pass с момента релиза, что затрудняет отделение тех, кто приобрел игру, от подписчиков, получивших к ней доступ через библиотеку Game Pass.

Тем не менее, компания GSC Game World, судя по всему, вполне удовлетворена текущим положением дел. Вопреки отсутствию заявлений о версии для PlayStation 5, есть основания полагать, что временная эксклюзивность для определённой консоли имеет место. В перспективе STALKER 2, вероятно, доберётся и до консолей Sony, привлекая дополнительную аудиторию.

В любом случае, разработчикам предстоит большая работа по поддержке игры после её релиза. Планируется обновление игры с добавлением аппаратной трассировки лучей, внедрение официальных инструментов для моддинга с кроссплатформенной интеграцией модификаций, а также добавление многопользовательского режима, детали которого пока остаются в секрете. Кроме того, в разработке находятся два дополнения, доступные в составе сезонного абонемента, включённого в Ultimate-издание.