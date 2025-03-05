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Zelikman
Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении антиамериканских мер
Из возможных мер отмечаются: Надбавка к экспорту электроэнергии, разрыв контракта со Starlink и запрет на участие американских компаний в госзакупках

Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд на экстренном брифинге объявил о ряде антиамериканских мер, которые будут приняты в ответ на введённые Соединёнными Штатами Америки пошлины на канадские товары.

Одним из ключевых решений стал запрет на участие американских компаний в государственных закупках Онтарио. Это ограничение затронет крупные корпорации и подрядчиков, которые ранее активно участвовали в инфраструктурных и социальных проектах провинции. По словам Форда, это необходимая мера для защиты местного бизнеса и экономики.

Провинция также объявила о расторжении контракта с компанией Starlink, принадлежащей Илону Маску. Этот шаг стал символическим жестом, подчеркивающим готовность Онтарио идти на жёсткие меры в ответ на инициативы Трампа. Starlink предоставляла услуги спутникового интернета в удаленных регионах провинции, но теперь эти услуги будут пересмотрены.

По словам политика, если США не отменят пошлины, Онтарио введет 25% надбавку к стоимости электроэнергии, экспортируемой в штаты Нью-Йорк, Мичиган и Миннесоту. Эти регионы традиционно зависят от канадской электроэнергии. Даг Форд подчеркнул, что эти меры носят вынужденный характер и призваны защитить интересы жителей Онтарио. Он также выразил надежду на скорейшее разрешение торгового конфликта, но заверил, что провинция готова к эскалации.

#сша #политика #канада #торговля #пошлины
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AndreySE-VL
12:29
Готовы они )) Никогда ни с кем не "воевали", и они вдруг готовы ))
Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении антиамериканских мер
Eisbrecher
12:29
Да это местный юродивый. Примерно как Шеша, только не такой трешовый. А может и вовсе очередной его альтер-эго.
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