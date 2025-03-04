Среди них можно заметить исполнения от Gigabyte, ASUS и PNY. Причем имеются и разогнанные версии.

Приближаясь к розничному дебюту GeForce RTX 5070, который состоится через пару дней, появились первые признаки подготовки к продажам. Это стандартная практика, когда ритейлеры готовятся к старту продаж сразу после снятия запрета на публикацию информации. RTX 5070 занимает четвертое место в иерархии линейки RTX Blackwell и оценивается в 549 долларов.

На сайте B&H Photo Video появились карточки множества модификаций графического процессора от таких производителей, как Gigabyte, ASUS и PNY. Как обычно, вендоры предлагают как базовые, так и разогнанные версии. Удивляет заявленная рекомендованная цена этих видеокарт. В текущей ситуации с серией RTX 5000, это первый случай, когда видеокарта будет продаваться по указанной MSRP. Недавно Best Buy предлагал ASUS Prime RTX 5070 за те же 549 долларов. Однако, это базовая модель со стандартными частотами.

В этот раз даже разогнанные версии, которые обычно стоят дороже, предлагаются по той же цене в 549 долларов. Сейчас из десяти RTX 5070 в розничной продаже четыре имеют установленную стоимость. Пара из них – это карты с заводским разгоном, предлагающие немного повышенные частоты по сравнению с Founders Edition. Это позитивный знак, и если поставщики не будут поднимать рекомендованную розничную цену, как недавно MSI сделала с RTX 5070 Ti, Nvidia останется лишь решить проблему доступности.

По некоторым данным, RTX 5070 может столкнуться с аналогичным дефицитом, что и предыдущие модели серии. Если это произойдёт, у AMD будет преимущество, так как RX 9070, как ожидается, предложит лучшую производительность за те же деньги.

GeForce RTX 5070 получит 6144 ядра CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR7. Она будет основана на чипе GB205 и иметь энергопотребление 250 Вт. Это больше, чем у предыдущей модели, и как ожидается, поможет RTX 5070 достичь более высокой производительности.