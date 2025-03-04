Демонстрационное видео AMD разочаровало фанатов. Несмотря на некоторые продвижения, Красный гигант всё еще отстаёт от Nvidia в трассировке пути

Анонс RDNA 4 на прошлой неделе подтвердил, что цена AMD Radeon RX 9070 XT составит 599 долларов, что соответствовало прогнозам. Судя по характеристикам, которые можно сравнить с RTX 5070 Ti от Nvidia, видеокарта выглядит привлекательным вариантом. Тем не менее, недавняя демонстрация технологии трассировки пути от AMD вызвала опасения у геймеров из-за заметных артефактов и размытых текстур.

Данное видео демонстрирует прогресс AMD в области трассировки пути – более продвинутого варианта трассировки лучей. Несмотря на то, что эффекты освещения в начале впечатляют, при динамичных сценах выявляются некоторые недостатки.

Нейронное шумоподавление с суперсэмплингом улучшает качество картинки, устраняя шумы. К сожалению, когда в технической демонстрации ToyShop автомобили проносятся по улице, на транспорте становятся заметны артефакты. Кроме того, статические здания на заднем плане приобретают размытый вид. Особенно заметно, как листва у входа в парк превращается в нечеткую кашу из текстур.

До выхода линейки RX 9070, Nvidia доминировала в области трассировки лучей в играх. Несмотря на заметный прогресс, продемонстрированный AMD, ей ещё предстоит значительная работа, чтобы сравняться с конкурентом. Сторонники AMD утверждают, что качество трассировки лучей не должно быть решающим фактором при выборе видеокарты. Хотя эта технология используется не во всех играх, она остаётся важным стимулом для перехода с более старых поколений графических процессоров.

Презентация также подогревает дебаты о FSR 4 против DLSS 4 и сохраняющемся преимуществе технологии масштабирования Nvidia. С учетом запланированной даты выхода RX 9070 и RX 9070 XT 6 марта, вскоре можно будет увидеть более подробные сравнения этих видеокарт.