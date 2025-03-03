Крупные компании вкладывают в свои проекты сотни миллионов долларов, и оказываются в кризисе из-за их провалов. При этом популярность набирают инди-игры.

Два ветерана игровой индустрии, Давиде Солиани, ранее работавший в Ubisoft, и Кристиан Кантамесса, бывший сценарист Rockstar Games, выразили мнение о том, что индустрия видеоигр переживает переломный момент, обусловленный продолжающимся взлетом инди-игр. Ubisoft, один из ведущих мировых разработчиков, в последнее время столкнулся с серией неудач, включая провал Star Wars Outlaws. Однако, она не единственная крупная студия, переживающая трудности. Electronic Arts и Activision также выпустили проекты, не оправдавшие ожиданий.

Эта тенденция разочаровывающих AAA-релизов в сочетании с другими факторами вызвала ряд потрясений в отрасли. Именитые студии испытывают финансовые трудности. В прошлом году Ubisoft объявила о масштабных сокращениях, что последовало за аналогичными решениями таких гигантов, как Bethesda и Epic Games. Несмотря на эти трудности, индустрия продолжает создавать качественные игры, но всё больше хитов появляется благодаря независимым разработчикам, а не крупным корпорациям.

В беседе с VGC Солиани и Кантамесса, основатели новой независимой студии Day 4 Night, поделились своим видением современной игровой индустрии. Кантамесса отметил, что отрасль переживает кризис, акцентируя внимание на колоссальных затратах на разработку AAA-проектов и их разрушительных последствиях для студий в случае провала. Он также указал на растущий интерес аудитории к самобытным играм, создаваемым инди-разработчиками.

В настоящее время Day 4 Night работает над своим дебютным проектом, представляющим собой совершенно новый проект. В то же время, ряд независимых студий уже добились значительных успехов. Baldur's Gate 3 от Larian Studios стала сенсацией, а Hades от Supergiant Games — еще один пример инди-игры, получившей признание как критиков, так и игроков. Эти проекты сделаны не могущественными корпорациями, по типу Ubisoft или Epic Games.