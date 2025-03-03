Спрос на компоненты для двигателей внутреннего сгорания постепенно падает, что вынуждает кампанию сокращать расходы

Руководитель Bosch, одного из ведущих поставщиков автокомпонентов, сообщил о неизбежности дальнейших увольнений. Согласно информации немецкой газеты Stuttgarter Zeitung, в предыдущем году компания уже уменьшила численность сотрудников на 11,5 тысяч. В то же время, Штефан Хартунг подчеркнул, что текущая ситуация с реализацией электромобилей окажет в целом благоприятное воздействие на автомобильную промышленность.

Глава Bosch пояснил, что руководство вынуждено прибегать к сокращению персонала из-за сложившейся экономической конъюнктуры. Например, ослабление позиций европейского автопрома в условиях растущей конкуренции с китайскими производителями, а также общее падение продаж. Кроме того, стремление крупных автоконцернов к переходу на электромобили приводит к снижению спроса на компоненты для двигателей внутреннего сгорания.

Как отмечает Штефан Хартунг, текущее замедление темпов перехода к электромобилям может благоприятно сказаться на деятельности Bosch. Это позволит компании дольше использовать имеющиеся производственные мощности. Кроме того, увеличение продолжительности переходного периода даст возможность части персонала выйти на пенсию без необходимости увольнения.

Согласно данным на конец прошлого года, численность сотрудников Bosch в Германии сократилась на 4,4 тысячи человек по сравнению с показателями 2023 года.

Ожидается, что в ближайшее время Еврокомиссия представит новые инициативы, направленные на стимулирование спроса на электромобили. В частности, странам-членам Евросоюза могут предложить внедрить дополнительные программы поощрения покупки электромобилей и наращивать локализацию производства аккумуляторных батарей.