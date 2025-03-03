В качестве центрального процессора производитель установил флагманский Intel Core Ultra 9 285H

В прошлом Lenovo выпускала Yoga Pro 9i Aura, оснащённую процессором Intel Meteor Lake-H, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 и mini-LED экраном. На выставке MWC 2025 Lenovo демонстрирует улучшенную версию Yoga Pro 9i Aura Edition с процессором Intel Arrow Lake-H и новейшим графическим ускорителем Blackwell Laptop от Nvidia.

Обновленный Yoga Pro 9i Aura Edition — это компьютер Copilot+, который, как заявляет Lenovo, активно использует искусственный интеллект. Lenovo интегрировала собственные инструменты на базе ИИ, в том числе Lenovo Creator Zone и Lenovo X Power. Благодаря Lenovo X Power, Yoga Pro 9i Aura способен достигать суммарной мощности в 130 Вт для центрального и графического процессоров, при этом обеспечивая эффективное охлаждение.

Yoga Pro 9i Aura выделяется своим 16-дюймовым PureSight Pro OLED-экраном с разрешением 3200х2000 пикселей и пиковой яркостью до 1600 нит. Этот дисплей соответствует стандартам Dolby Vision HDR и VESA DisplayHDR True Black 1000, а также гарантирует 100-процентное покрытие цветовых пространств sRGB, Display P3 и Adobe RGB. В качестве альтернативы предлагается модель с сенсорным управлением.

В основе Yoga Pro 9i Aura лежит флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285H, который работает в связке с двухканальной ОЗУ LPDDR5X-7467 объёмом до 64 ГБ и быстрым накопителем PCIe NVMe ёмкостью 1 ТБ. За обработку графики в играх и профессиональных приложениях отвечает видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop с 8 ГБ памяти GDDR7.

В отличие от Yoga Pro 7i Aura, версия Yoga Pro 9i Aura, оснащенная дискретной видеокартой и имеет выделенный разъём питания. Остальной набор портов идентичен: пара USB4 Type-C, HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen1 Type-A, слот чтения SD-карт и комбинированный 3,5 мм аудиоразъем.

Увеличенный корпус Yoga Pro 9i Aura позволил разместить аудиосистему Dolby Atmos, состоящую из шести динамиков: двух твитеров мощностью 2 Вт каждый и четырёх сабвуферов той же мощности. Ноутбук также поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, оснащен аккумулятором на 84 Вт*ч и 5-мегапиксельной веб-камерой.

Lenovo планирует выпустить Yoga Pro 9i в двух цветовых решениях: Tidal Teal и Luna Grey. Старт продаж намечен на июнь 2025 года, а начальная цена составит 1799 долларов.