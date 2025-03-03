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Zelikman
Stellantis отказывается от инвестирования 1,5 миллиарда долларов в Maserati
В связи с этим последняя больше не сможет выпускать новые модели.

Автопроизводитель Stellantis пересмотрел свои планы по инвестированию 1,5 миллиарда евро в расширение линейки Maserati. По информации Autocar, отказ от вложений связан с опасениями относительно прибыльности премиальных электромобилей, снижением общей доходности компании и неудовлетворительными показателями продаж Maserati.

По мнению издания, прекращение финансирования, вероятно, приведёт к приостановке работ над новыми моделями. Это, в частности, касается электрических версий Quattroporte и Levante, а также электрической модификации спорткара MC20, известной как Folgore.

В 2024 году продажи Maserati упали более чем на 50%. Объём реализации составил 11,3 тысячи машин по сравнению с 26,6 тысячами годом ранее. Как сообщает Carbuzz, финансовое положение компании вызывает тревогу у итальянского профсоюза FIM, представляющего интересы многих работников Maserati.

Вся корпорация переживает сложный период. Общие объёмы продаж автомобилей в 2024 году упали на 12%, что обернулось резким снижением чистой прибыли на 70%. Менеджмент активно разрабатывает новый план по преодолению кризиса и, по имеющейся информации, возобновил дискуссии о возможном закрытии ряда брендов, входящих в состав Stellantis. Против этой идеи ранее выступал Карлос Таварес, недавно покинувший свой пост.

В качестве одного из вероятных кандидатов на закрытие называется французская марка DS, находящаяся в процессе преобразования. Бренд намерен полностью перейти на электромобили и занять более престижную нишу на рынке, чем в настоящее время. Уже представлен новый флагман – электрический седан с уникальным дизайном и запасом хода до 750 километров.

#транспорт #рынок #stellantis #maserati #автомобил
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