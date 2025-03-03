При этом спрос со стороны покупателей за последние месяцы также показывает падение.

Несмотря на падение интереса к Xbox, наличие консолей на прилавках может оказаться проблемой. Вероятно, столкнувшись с уменьшением объёмов реализации, Microsoft уменьшила объём поставок в ряд европейских государств. Недостаток в большей степени касается Xbox Series X, нежели Series S. Хотя Microsoft не заявляла о прекращении производства, некоторые ритейлеры больше не ожидают новых партий.

В Великобритании наблюдается дефицит. Крупные торговые сети, например, Argos, формально имеют Xbox Series X в ассортименте, но во многих регионах отсутствует возможность самовывоза или доставки. Похожая обстановка наблюдается в Польше с декабря, что Microsoft объясняет повышенным спросом в период праздников. В Германии ситуация более благоприятная: Xbox Series X всё ещё можно найти в MediaMarkt и других торговых точках. Microsoft делает ставку на подписки и облачные игровые сервисы, например, Xbox Game Pass. Xbox Series S широко доступна, но она не поддерживает 4K разрешение, в отличие от Series X, PS5 и PS5 Pro.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев от Microsoft, данные о продажах флагманской консоли Xbox не выглядят оптимистичными. Особенно это заметно в Европе, где, по обновленным данным VGChartz, в 2025 году было реализовано всего 38 581 устройств. Несмотря на падение продаж PS5, Sony смогла реализовать свыше 328 000 консолей. На фоне отказа многих покупателей от Series X, ограниченное количество поставок выглядит ещё более странным.

Ритейлеры в странах Южной Америки, включая Бразилию и Чили, сообщают о дефиците консолей. Некоторые игроки полагают, что Microsoft перенаправила производство Series X на облачные серверы.