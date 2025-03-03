Устройство пополняет ассортимент компании в сфере ПК с искусственным интеллектом.

На MWC 2025 был представлен IdeaPad Slim 3x, который расширил ассортимент ноутбуков Lenovo на базе Windows-on-Arm с процессорами Qualcomm Snapdragon X. Несмотря на то, что конкретная модель чипа не была объявлена, вероятно, это новейший 8-ядерный Snapdragon X Plus.

IdeaPad Slim 3x оборудован 15-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560х1600 с частотой обновления 60 Гц. Конфигурация предусматривает до 24 ГБ оперативной памяти DDR5-8488 и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 ёмкостью 1 ТБ. Расширение хранилища возможно благодаря дополнительному слоту PCIe Gen 4. Ввиду того, что устройство работает на базе процессора Snapdragon X, подключение дискретной видеокарты не предусмотрено, однако, для выполнения несложных задач, связанных с искусственным интеллектом, имеется нейронный процессор производительностью 45 триллионов операций в секунду.

Среди других особенностей IdeaPad Slim 3x стоит отметить аккумулятор на 60 Вт*ч, веб-камеру с разрешением 1280х720 пикселей и защитной шторкой, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор портов включает два USB 3.2 Type-A, один USB 3.2 Type-C, картридер SD, HDMI 1.4 и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. При весе всего 1,6 кг этот ноутбук отличается портативностью. Приобрести IdeaPad Slim 3x можно будет с марта по цене, начинающейся от 600 долларов.